3 آلاف كشف ومتابعة.. اليوم انتهاء الحجر الصحي للعائدين من ووهان الصينية

تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم الاثنين لمحافظة مطروح للاطمئنان علي صحة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انقضاء فترة الحجرالصحي لهم.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد عن اخر تطورات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمودعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح، والبالغ عددهم 308 جائت نتائجهم سلبيه.

وأضافت هالة زايد في تصريحات صحفية، أن المصريين العائدين من ووهان، أجرت عليهم أكثر من 3 آلاف كشف ومتابعة.

وتابعت:" مستشفى الحجر الصحي مجهز على اعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة امنة جدا".

فى حالة الاشتباه بأي شخص، مشيرة إلى أن من يتم الاشتباه باصابته بالفيروس؛ سيتم ترحيله الى المعسكر، أما الذي سيتم التأكد من إصابته؛ سيتم حجزه فى هذا المستشفى.

واضافت وزيرة الصحة، انه ستجرى فحوصات طبية شاملة للمصريين العائدين من ووهان ، وبعد الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا سيغادرون الحجر الصحي اليوم.

وتابعت، أن الشاب الأجنبي الحامل لفيروس كورونا، لم يتم حجزه فى الحجر الصحي بمطروح مع المصريين العائدين من ووهان الصينية، ولكن تم عزله فى المستشفي، مضيفة أن المستشفى فى مكان آخر.

وافادت زايد، ان هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية على المصريين العائدين من ووهان، وهناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من ووهان الصينية".

اوضحت وزيرة الصحة،ان ومنظمة الصحة العالمية تمدنا بالاحتياجات والكواشف الخاصة بفيروس كورونا.