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ديني

قراءة القرآن من الهاتف للحائض تجوز في هذه الحالة فقط

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:00 ص
قراءة القرآن من الهاتف
قراءة القرآن من الهاتف للحائض تجوز في هذه الحالة فقط
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محمود ضاحي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية،عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك» تقول صاحبته: « هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف للحائض؟».

قال الشيح محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن السؤال عبر فيديو بثته الدار، إنه لا مانع من قراءة القرآن من الهاتف للحائض حالة الامتحان في القرآن أو كانت مدرسة

-حالة يجوز للحائض فيها مس المصحف:
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إنه لايجوز للمرأة الحائض مش المصحف إلا إذا كانت مضطرة لهذا فى مجلس تعليم مثلا كأن تكون طالبة علم شرعى وعليها امتحان ولابد أن تراجع من المصحف.

وأضاف عاشور، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن قراءة القرآن باللسان للحائض لا تجوز أيضا إلا إذا كانت للضرورة، منوها أن المرأة لو منعت من القرآن بعذر قهرى فلها أن تكثر من ذكر الله.

حكم قراءة الحائض القرأن .. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة ( حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض ؟).

وأكد "عثمان"، إنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.

حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.

وأضوح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.

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