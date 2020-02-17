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حوادث

المتعة الحرام .. حبس رجل عرض زوجته لممارسة الدعارة على فيس بوك

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:00 ص
المتعة الحرام
المتعة الحرام
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص وزوجته، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعرضها لممارسة الرذيلة عبر الترويج لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل 3 ألاف جنيه فى الساعة الواحدة داخل شقتهم بمنطقة المنيل.


ونجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إلقاء القبض على شخص يعرض زوجته لممارسة الرذيلة الجماعية من خلال الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وذلك مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

 البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بأن "ك.ت" عاطل بعرض زوجته " س.إ" ربة منزل لممارسة الجنس الجماعي مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.
 
أكدت التحريات صحة المعلومات فأمر اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث السياحة بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للقبض على المتهمين.
 
وعقب تقنين الإجراءات وعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث آداب السياحة من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقالت الزوجة في اعترافاتها أن زوجها مدمن هيروين وكان يصطاد راغبي المتعة الحرام من مواقع الانترنت على أن يشاركهم ممارسة الجنس معها مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.
 
تحرر المحضر رقم 2060 جنح مصر القديمة لسنة 2020 ، وأمرت النياية العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
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