إخلاء سبيل 75 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 75 من المتهمين في القضية 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.













وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.





ويواجه المتهمون بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.



