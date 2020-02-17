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رياضة

المصري: الإسماعيلي رفض استضافتنا.. وسنخوض اللقاء على هذا الملعب.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:46 ص
محمد الخولي مع هاني
محمد الخولي مع هاني حتحوت
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حسن العمدة
استنكر محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، رفض رئيس النادي الإسماعيلي ابراهيم عثمان استضافة مباراتهم أمام نهضة بركان بالكونفدرالية على ملعب الإسماعيلية.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "لا يوجد خلاف بيننا، ولكن رئيس الاسماعيلي رفض استضافة المصري على ملعب الاسماعيلية قبل حدوث اي مفاوضات بيننا من الأساس".

وأردف: أشكر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حسن استضافته لنا على ملعب الإسكندرية، ولكن المسافة بن بورسعيد وبين الإسكندرية كبيرة، ولذلك كان الأقرب لنا ملعب الإسماعيلية أو الجيش بالسويس.

واتم كلماته : طلبنا خوض لقاء نهضة بركان على ملعب الجيش بالسويس بشكل رسمي وبالفعل تم الاتفاق على ذلك.

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