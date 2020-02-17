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رياضة

لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:20 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ريهام بكير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض على حسام عاشور لاعب وسط الفريق، عدم السفر مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي بسبب استياء اللاعب من عدم المشاركة.

وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، أن فايلر طلب من شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، العرض على حسام عاشور عدم السفر مع الفريق خاصة أنه لن يشارك في المباراة.

وتابع عمر ربيع، أن عاشور رفض عرض فايلر وأصر على تواجده مع بعثة الأهلي من أجل مساندة اللاعبين رغم عدم مشاركته.
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