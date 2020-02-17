لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض على حسام عاشور لاعب وسط الفريق، عدم السفر مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي بسبب استياء اللاعب من عدم المشاركة.





وأوضح عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، أن فايلر طلب من شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، العرض على حسام عاشور عدم السفر مع الفريق خاصة أنه لن يشارك في المباراة.



