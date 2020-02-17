التزام الجماهير.. مجهود كبير للخطيب لنقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى القاهرة

قال العميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي، إنه يُطالب الجماهير بالألتزام التام في مباراة السوبر المصري بالإمارات حتى تظهر بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية.
وأضاف مرجان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten الذي يقدمه محمد فاروق أن الالتزام التام في المباريات سيكون عامل أساسي في عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات ، مشيرًا إلى أن خروج المباراة بإسلوب مميز بين جماهير قطبي الكرة المصرية ستكون دفعة قوية لعودتهم لحضور المباريات مرة أخرى.
وعن مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز ، قال العميد محمد مرجان، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بذل مجهود كبير خلال الأيام الماضية في ملف نقل مباراة صن داونز في البطولة الإفريقية على إستاد القاهرة .
وأضاف، أن الخطيب كان هدفه الرئيسي إقامة مباراة صن داونز على إستاد القاهرة ، وبذل مجهود كبير في الإتصالات بمسؤلين كبار لحرصه الشديد على نقل المباراة وإقامتها بإستاد القاهرة وبحضور جماهيري كبير.