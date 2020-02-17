بعد انتشار فيروس كورونا.. 10 أطعمة ومشروبات طبيعية لتقوية جهاز المناعة

انتشار فيروس كورونا يسبب قلق وذعر لدى الجميع، مما جعلنا في حاجة لاتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للحماية من الإصابة.





فمن اهم الأمور هو تقوية جهاز المناعة ، لانه عتبر جهاز المناعة من أهم الأجهزة التى توجود بجسم الإنسان ،فهو يحمي الجسم من الأمراض و الفيروسات و البكتيريا التى من الممكن أن يتعرض لها .





عرض موقع " health line " ابرز الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تقوية جهاز المناعة ، وتشمل:





- اليانسون يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والمركبات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة





- الأسماك الدهنية تحتوي على الأوميغا 3 التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة ومساعدته في مقاومة العديد من الأمراض.





- حبة البركة تساعد على تقوية المناعة والوقاية من امراض القلب والاوعية والسكر والكلى والعيون والجلد.





- عش الغراب يحتوى على بروتينات وعناصر غذائية مفيدة في تعزيز جهاز المناعة مما يجعل قويا ضد اى اعتداء محتمل من البكتريا او الفيروسات.





- يعد الثوم بمثابة مضاد حيوي طبيعي فهو من الأطعمة التى الفاعلة التى تساعدك فى تقوية المناعة الذاتية للجسم.





- الزنجبيل من الأعشاب المفيدة التى تساعد على الوقاية من العديد من الأمراض وتعزز جهاز المناعة





- كل الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين أ ومضادات الأكسدة، يمكن ان تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض.





- يمكن لبعض التوابل مثل الكمون والكركم والزعفران والقرنفل، أن تساعد فى تقوية المناعة





- الميرمية من الأعشاب التى تحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والزيوت الطيارة وتعتبر مهدىء وملطف ومضاد للاكتئاب، كما لها دور في تعزيز جهاز المناعة.



