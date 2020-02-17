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فن

ردود واسعة من الجماهير بعد منع محمد رمضان من الغناء ومطالبات بمقاطع أغانيه.. شاهد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:06 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_رمضان بعد قرار نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم إعطائه تصاريح الغناء.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر بعد قيام محمد رمضان باستفزاز جمهوره في الأيام القليلة الماضية وجاءت تعليقاتهم بين :

‏يافرج الله اخيرآ يامصر فاقت من الغيبوبه اللى كانت دخله فيها مرض المهرجانات ومحمد رمضان مش هنشوف يغني تاني‎#محمد_رمضان

‏التريند جاب نتيجه 
عاش يا وحوش 👊👊
اذا ضربت فاوجع فان العاقبه واحده
‎#محمد_رمضان

‏‎#محمد_رمضان
ربنا يهد كل واحد بيبوظ عقول شبابنا وبناتنا انتة كلمة وباء علي المجتمع متسواش اي حاجة جنب الي انتو بتعملوة ومتنساش أن التكبر من صفات الشيطان

‏لازم نرتقى بالفن لانه بيعكس المجتمع و صوره للبلد و محمد رمضان اعطى صوره ان مصر عباره عن بلطجه و مخدرات و كان له تاثير سىء ع الشباب .. اتمنى من المحترم اشرف زكى انه ياخد اجراء ضد المحتوى اللى بيقدمه  ‎#محمد_رمضان

‏أحلي خبر والله هو دة الكلام الحلو  ربنا يكرمك استاذ هاني  ‎#محمد_رمضان

‏تحيه ل هاني شاكر قرار متأخر بس المهم حصل 👏‎#محمد_رمضان 
‎#مقاطعه_محمد_رمضان

‏مقاطعه محمد رمضان واغاني المهرجانات قرار عظيم من الفنان هاني شاكر  ‎#محمد_رمضان

‏قاطعو محمد رمضان
‎#محمد_رمضان

‏‎#محمد_رمضان
محمد رمضان اسطوره و نبر ون سواء حبيتو او لا، شخص يضرب بيه المثل بدأ من الأسفل الى القمه ، ملك الفن العربي بلا منازع.

‏سبحان الله الانسان ذا ما
بلعته من زمان وكانت نظرتي ما تخيب من بعد تصرفه مع الطيار كرهته زود 👊👊‎#محمد_رمضان

‏‎#محمد_رمضان دا العشق ي جماعه مش عارفه انتو من كوكب تاني ولا ايهه .. من نجاح لنجاح بإذن الله ❤❤ 
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