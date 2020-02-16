قاطعوا_محمد_رمضان يتخطى 300 ألف فى 3 أيام

شن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى حملة مقاطعة منظمة للفنان محمد رمضان وأعماله عن طريق تفعيل هاشتاج #قاطعوا_محمد_رمضان.
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وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أكد هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أن محمد رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا للحفل وسيتم إعادة النظر فى هذه الحالة، مردفا: "رمضان مضى إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع وطلع بعدها لابس قميص شفاف وضرب بكلامه معي عرض الحائط هو ده النجاح بالنسباله".
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ووصلت الصفحة الرسمية الخاصة بالمقاطعة إلى 300 ألف شخص متافعل، مطالبين بعدم السماح لـ محمد رمضان من دخول ملعب مباراة السوبر المصرى بين الزمالك والأهلى فى أبوظبى.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أكد هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية أن محمد رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا للحفل وسيتم إعادة النظر فى هذه الحالة، مردفا: "رمضان مضى إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع وطلع بعدها لابس قميص شفاف وضرب بكلامه معي عرض الحائط هو ده النجاح بالنسباله".