قاطعوا_محمد_رمضان يتخطى 300 ألف فى 3 أيام

خذ

من النقابة تصريحا واحدا للحفل وسيتم

إعادة

النظر فى هذه الحالة، مردفا: "رمضان مضى إقرار بالمحافظة على آداب

وأخلاقيات

المجتمع وطلع بعدها لابس قميص شفاف وضرب بكلامه معي عرض الحائط هو ده النجاح بالنسباله".

كان محمد رمضان قد أعاد نشر الفيديو المثير للجدل من داخل قمرة الطائرة الخاصة وعلق قائلًا: "أ نا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".