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فن

رسالة قاسية.. شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم محمد رمضان.. تفاصيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:28 م
وائل عبد العزيز ومحمد
وائل عبد العزيز ومحمد رمضان
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محمد نحلة

وجه وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، رسالة قاسية لمحمد رمضان، ونشر عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة لحملة مقاطعة محمد رمضان على الموقع ذاته.


وكتب "وائل"، "أنا متمناش لمحمد حاجه وحشه ولا أي شخص الحمد لله الواحد عايز الخير للكل .. رمضان هيجيله وقت وهيعقل وهيفكر في الصح ويقدم فن يحترمه الناس مع التجارب والخبرة محمد لسه ٢٨ سنه وانا عاشرته وعارف ان جواه كويس .. وكلامي ليه كان عتاب وبحاول اني انصحه عشان خايف عليه .. ربنا يهديك لنفسك يا محمد وأرجو ان دي تبقي تجربه تتعلم منها ان الجمهور رقم واحد " نمبر وان " !! عند اَي فنان واحترامه واحترام دماغه في ما نقدمه هو الاول والأخير".


وهاجم :"وائل"  الفنان محمد رمضان لسخريته من الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.


وكتب وائل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "يا ابني انت بتعمل كده ليه، ‏ناقصك إيه عشان تبقي بالدماغ دي، ربنا اداك نعمة وحب الناس وقبول، وأنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص وكنت ابن ‏بلد وجدع وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير وليك علّيا إني أنصحك".‏


وأضاف "هقولك الكلام ده هنا لأنك مختفي عننا وعن زمايلك كلهم وبردو منعرفش السبب، أنت فاهم معني الكلام الي أنت كاتبه ده إيه؟ ‏‏.. إنك بتستهزأ وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك ولو حتي بتتريق على الناس اللي فصلته كلتا الحالتين مش صح، أنت ليه ‏حابب تكره الناس فيك، إيه الحلو في اللي أنت بتعمله ده عايز أفهم".‏


واختتم: "ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده عيب يا محمد يا رمضان عيب وروح راضي الراجل ده ‏عشان الناس تحترمك، الراجل غلط وانت كمان، بس وقوفك جنبه هيغير كتير عند الناس صدقني ومش عيب يبقى ليك مستشار ‏إعلامي يقولك تكتب إيه وإيه لا عشان فيه كلام مينفعش يتقال يا محمد".‏


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