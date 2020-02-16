قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد محمد رمضان وحسن شاكوش.. تفاصيل

وأشار المصدر لـ"صدى البلد" أن رمضان كان يحصل على التصريح بموجب القانون كونه عضوا عاملا بنقابة المهن التمثيلية، ولكنه تجاوز أكثر من مرة ولم يلتزم بتعليمات النقابة.





وأضاف هاني شاكر في بيان، أنه قرر ذلك بعد الحالة التي انتشرت على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع علي الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها.





وتابع هاني شاكر أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض علي رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.