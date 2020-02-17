المركز القومى للمسرح يقدم دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي سيرة حب.. اليوم

تحت رعاية وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة الأستاذ خالد جلال، يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"سيرة حب"في السابعة مساء اليوم الاثنين.





وتقام الدراسة بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالزمالك وبحضور جميع القائمين والمشاركين بالعرض المسرحي "سيرة حب"إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الدكتور عادل عبده.





يتحدث فيها:الناقدة المسرحية عبلة الرويني، والناقد المسرحي فوزي إبراهيم،مع الكاتب الصحفي محمود معروف،والناقد بمجلة المصور محمد رمضان،مع الناقد المسرحي ياسر إبراهيم.