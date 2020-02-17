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فن

شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء فى فرح منذ قليل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:45 ص
عمر كمال
عمر كمال
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آيه عاطف
أعلن منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع المطرب عمر كمال منذ قليل من الغناء في إحدى في إحدى الأفراح بفندق “نوفيتيل المطار”.

واستكمل “هندي”: قامت شرطة السياحة باجراءات المنع إيمانا بقرار مجلس إداره نقابة الموسيقيين برئاسه الفنان هانى شاكر الذى وجه الشكر لأجهزة شرطة السياحة وأجهزة الدولة للتعاون لمنع ظاهرة المهرجانات من التفشى فى المجتمع المصرى".

استجاب الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.

وجاء نص البيان كالتالي "علي جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".
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