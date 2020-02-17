شفاء أصغر مصابة بفيروس كورونا في الصين

قالت وسائل إعلام صينية، اليوم الاثنين، إن أصغر مصابة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي المرض، قد شفيت تماما.





وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن "المصابة التي شفيت وغادرت المستشفى في مدينة شيان، تبلغ من العمر 9 أشهر، وأنها كانت قد خضعت لعلاج مكثف ورعاية طبية على مدار أسبوعين"، مشيرةً إلى أنها أصغر مريضة في مقاطعة هوبي.





وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين الـ1700 ضحية، الاثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في خوبي الأكثر تضررا من هذا الوباء، حيث ظهر الفيروس لأول مرة لتصل إلى 1770 حالة وفاة.



