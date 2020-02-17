النصر السعودي ضيفا على العين الإماراتي غدا في دوري أبطال آسيا





ويسعى العين الإماراتي في مواجهة غدًا، إلى مصالحة جماهيره على حساب النصر السعودي، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها على أرضه أمام سباهان الإيراني بنتيجة 4-0 في الجولة الافتتاحية.





في المقابل يسعى فريق النصر بطل الدوري السعودي، لتحقيق فوزه الأول بدور المجموعات بعد التعادل الإيجابي 2-2 أمام السد القطري في الجولة الأولى.





ويتواجد العين الإماراتي والنصر السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا السد القطري، وسباهان الإيراني.





ترتيب المجموعة الرابعة





سباهان الإيراني (3 نقاط)





السد القطري (1 نقاط)





النصر السعودي (1 نقاط)





العين الإماراتي (0 نقاط)

يخوض فريق العين الإماراتي، اختبارا صعبا، عندما يستقبل فريق النصر السعودي، غدًا، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساءً، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.