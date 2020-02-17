1.2 مليون راكب إجمالي السعة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولي سنويًا

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، مطار سفنكس الدولى أحد المطارات الجديدة التى انضمت إلى مصاف إنجازات وزارة الطيران المدنى.





ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية بتطوير وتجهيز البنية التحتية للمطارات المصرية ووضعها فى مقدمة محاور خطة الدولة المصرية فى التنمية الشاملة و مواكبةً لوتيرة النمو المستمر للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.





وتأتى هذه الزيارة في إطار متابعة وزير الطيران المدني،لسير العمل بمطار سفنكس في ظل استقباله حاليا لعدد من الرحلات الخاصة وتفقد الإنشاءات الجديدة التي تتم حاليا، حيث تستهدف خطة الوزارة الفترة المقبلة،زيادة التشغيل للمطار خاصة بعد البدء في زيادة سعته الاستيعابية بإضافة مبنى جديد للركاب لتصل إجمالى السعة الإستيعابية للمطار إلى ٩٠٠ راكب فى الساعة بإجمالى ١.٢ مليون راكب سنويًا.





رافق وزير الطيران، أثناء الزيارة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.





بدأت الجولة بتفقد وزير الطيران والوفد المرافق له لصالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية والنقاط الأمنية والخدمية وبرج المراقبة ومهبط الطائرات ومحطات الكهرباء ومبنى الأرصاد الجوية.





وأكد وزير الطيران على أن خطة توسعة مطار سفنكس الدولى تأتى وفقا للإحصائيات المتوقعة والتى سوف تشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وتطوير منطقة الأهرامات وتحويلها إلى مزار سياحى عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية أمام القادمين من مختلف أنحاء العالم.