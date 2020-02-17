شاهد.. بعثة الأهلي تطمئن على صحة الدرندلي في مطار القاهرة

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإطمئنان علي خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.





وكان الدرندلي قد تعرض لوعكة صحية دخل علي أثرها الرعاية المركزة في أحد مستشفيات 6 أكتوبر.





وقضي الدرندلي فترة نقاهة في منزله قرابة الـــ10 أيام بناء على تعليمات طبيبه المعالج.





وفور ظهور الدرندلي في مطار القاهرة حرص أعضاء المجلس خالد مرتجي ومحمد سراج وجوهر نبيل ومهند مجدي علي الاطمئنان علي صحته.





كما حرص عدد من لاعبي الفريق والجهاز الفني على الاطمئنان عليه خاصة رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور.

وغادرت البعثة الحمراء برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.









وضمت بعثة الأهلي الجهاز الفني والإداري والطبي بالإضافة إلى قائمة اللاعبين التي ضمت كلا من:





شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.



