بعد تدخل مرتضى منصور.. إمام عاشور يلحق ببعثة الزمالك في الإمارات

لحق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ببعثة الفريق التى توجهت إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الأهلى، والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، فى تمام السابعة مسًاء.





وجاء سفر عاشور متأخرًا بسبب مشاكل فى تصريح السفر الخاص به، قبل أن يتدخل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ويحل الأزمة فى اللحظات الأخيرة خاصة أنه على قوة التجنيد.





وتضم قائمة الزمالك 28 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد .