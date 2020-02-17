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اقتصاد

«الصادرات السعودية» تشارك بمعرض الخليج الغذائي الصناعي «جلفود»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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وكالات
شاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في النسخة الخامسة والعشرين من معرض الخليج الغذائي الصناعي "جلفود" والمنعقد بمدينة دبي من 16 إلى 20 فبراير 2020م، وتأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالًا للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يعزز مساهمة قطاع المواد الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي.

هذا ويبلغ عدد الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح السعودي الذي تنظمه "الصادرات السعودية" في المعرض هذا العام 53 شركة وطنية متخصّصة في مجال الأغذية، كما افتتح الجناح السعودي بالمعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، الذي اطلع على الجناح وجميع الشركات السعودية المشاركة والمنتجات الوطنية المتنوعة.

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في معرض "جلفود" للمرة السادسة على التوالي انعكاسًا لأهمية قطاع المواد الغذائية، حيث يعد قطاع المواد الغذائية أحد أبرز قطاعات الصادرات غير النفطية، إلى جانب ذلك يتميز معرض "جلفود" بكونه حدث سنوي ضخم في قطاع الأغذية، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، وكنتيجة للنمو الكبير في هذا القطاع تكثر الفرص التجارية الواعدة للشركات علمًا أنه من المنتظر أن يحضر نحو 100 ألف من نحو 200 دولة للمعرض هذا العام.

وتواصل "الصادرات السعودية" جهودها بدعم المصدرين، وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعيًا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
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