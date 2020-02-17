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اقتصاد

عمرو عبدالرازق: قطاع الأعمال العام يساهم في التنمية الشاملة بالدولة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:01 م
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق الخبير القانونى
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صدى البلد
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