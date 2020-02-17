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تعليم

تدريب طلاب كلية الزراعة جامعة المنصورة الإسعافات الأولية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:28 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
أقيم اليوم الإثنين تدريب لطلاب كلية الزراعة جامعة المنصورة على طرق القيام بالإسعافات الأولية بالعيادة الطبية بالكلية، وذلك على هامش أسبوع الوعى الصحى الذى تنظمه الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة كل من الدكتور ناظم شلبى عميد الكلية والدكتور محمد عبد المجيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من ١٦ - ٢٠ فبراير ٢٠٢٠.

جاء ذلك تحت إشراف كل من الدكتورة الزهراء مطاوع مدرس علوم الأغذية بكلية الزراعة جامعة المنصورة ومقترح فكرة أسبوع الوعى الصحى ، الدكتورة رحاب يحيى دكتوراه فى التمريض الباطنى الجراحى و اخصائى تمريض أول بالعيادة الطبية بالكلية .

وأشارت الدكتورة رحاب يحيى إلى أهمية الإسعافات الأولية فى حالات الحروق والصعق الكهربى والنزيف الخارجي وتوقف التنفس وهبوط مستوى السكر فى الجسم أو ارتفاعه.

 وطالبت المسعفين بحماية أنفسهم من الخطر والتأكد من استمرار التنفس والالتزام بالهدوء والجدية وعدم نزع ملابس المريض الا إذا كانت تعيق الإسعافات الأولية وعدم إعطاء المريض أى طعام أو شراب إذا كان فاقدا للوعى.

 وقامت كل من الدكتورة زهراء مطاوع والدكتورة رحاب يحيى بتقسيم ما يقرب من مائة طالب على مجموعات تم تدريبهم بالعيادة الطبية بكلية الزراعة على القيام بالإسعافات الأولية فى عدة مواقف كحالات الإغماء.
تدريب طلاب كلية الزراعة جامعة المنصورة الإسعافات الأولية
تدريب طلاب كلية الزراعة جامعة المنصورة الإسعافات الأولية
تدريب طلاب كلية الزراعة جامعة المنصورة الإسعافات الأولية
تدريب طلاب كلية الزراعة جامعة المنصورة الإسعافات الأولية
تدريب طلاب كلية الزراعة جامعة المنصورة الإسعافات الأولية
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