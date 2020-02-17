من المايوه للحجاب نرمين الفقي الأكثر جدلًا.. لحظة غرقها الأبرز

وعلقت نرمين الفقى على الصور " #لبيك اللهم لبيك_لبيك لا شريك لك لبيك#ان الحمد والنعمة لك والملك # لا شريك لك# اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم# ربنا يتقبل مني# ".

أحدثت الفنانة نرمين الفقي حالة كبيرة من الجدل بأحدث الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي ظهرت فيها بمايوه لحظة خروجها من البحر، إذ تقضي إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.





وظهرت نرمين الفقي في الصور ترتدي مايوه محتشما، إذ أخفى معظم أجزاء جسمها، من فوق الركبة وحتى الذراعين والصدر، ما أثار حالة كبيرة من الجدل بين متابعيها الذين أشادوا باحترامها واحتشامها، فقال أحدهم: «حتي مايوهك محترم»، وعلقت أخرى قائلة: «أحلى مايوه محترم وجميل ولبساه محترمه وجميله».