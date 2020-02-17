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فن

من المايوه للحجاب نرمين الفقي الأكثر جدلًا.. لحظة غرقها الأبرز

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:00 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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سعيد فراج
تصدرت الفنانة نرمين الفقى محرك البحث جوجل الأكثر بحثا بعد نشرها مجموعة من الصور التى ظهرت فيها من مكة المكرمة أثناء تأدية مناسك العمرة  من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

وعلقت نرمين الفقى على الصور " #لبيك اللهم لبيك_لبيك لا شريك لك لبيك#ان الحمد والنعمة لك والملك # لا شريك لك# اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم# ربنا يتقبل مني# ".

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز المواقف التي أثارت الجدل حول الفنانة نرمين الفقي

أحدثت الفنانة نرمين الفقي حالة كبيرة من الجدل بأحدث الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، والتي ظهرت فيها بمايوه لحظة خروجها من البحر، إذ تقضي إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت نرمين الفقي في الصور ترتدي مايوه محتشما، إذ أخفى معظم أجزاء جسمها، من فوق الركبة وحتى الذراعين والصدر، ما أثار حالة كبيرة من الجدل بين متابعيها الذين أشادوا باحترامها واحتشامها، فقال أحدهم: «حتي مايوهك محترم»، وعلقت أخرى قائلة: «أحلى مايوه محترم وجميل ولبساه محترمه وجميله».

تفاعل جمهور نرمين الفقي مع صور نشرتها عبر تطبيق انستجرام، وأعرب الجميع عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها، لكن اللافت من بين التعليقات على الصورة، تعليق إحدى المتابعات التي تفاجأت بأن أحد أقاربها ضمن المتفاعلين مع صورة «نرمين»، على الرغم من دراسته بـ الثانوية العامة، تاركًا مذاكرة مادتي (الجبر والهندسة الفراغية).

نشرت الفنانة نرمين الفقي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بمشهد خلال مسلسلها الشهير "البحار مندي" الذي لعبت بطولته بجوار الفنان أحمد عبد العزيز، قبل 17 عامًا.

وظهرت نرمين الفقي، خلال المشهد بشخصية (زغدانة) التي جسدتها، وظهرت خلالها وسط البحر، وهي تقاوم الغرق، بينما أحمد عبد العزيز (البحار مندي) يلمحها على الشاطئ، ليقفز سريعًا بالماء لينقذها.

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