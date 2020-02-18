هل يشترط في العمرة الصيام.. أمين الفتوى يصحح اعتقادا خاطئا

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن العمرة لا يشترط فيها الصيام مبيناً أن ذلك يكون ذلك في الحج فقط.





وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يشترط في العمرة الصيام ؟» أن الصيام يكون للحاج فقط إذا كان قارناً أو متمتعاً وعجز عن ذبح الهدى؛ فيلجأ عندئذ إلى الصيام ولا يكون للمعتمر .





وتابع: فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وذلك في حالة عجزه عن دفع ثمن الهدي أو ذبحه، مختتماً أنه لا يجب عليه الصوم إن كان كان غير قادر عليه وعجز عن ذبح الهدى ولا يملك مالاً.

حكم لبس القفاز الطبي والكمامة الطبية فى العمرة للحظر من فيرس كورونا ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأوضح ممدوح، قائلًا: إنه لو ارتدت المرأة القفاز والكمامة فتكون ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام ولكن إذا كان هذا بسبب أمرًا ما فيرتفع الإثم ويكون عليها أن تعمل فدية.





وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، وهذه المحرمات منها:





أولًا: يحرم على الرجل لبس المخيط وكل ما نسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه ولبس حذاء يبلغ الكعبين.





ثانيا: ما يحرم على المرأة: ستر الوجه بستر يلامس البشرة ولبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.





ثالثا: يحرم على الرجال والنساء التطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر والجسم ولو غير مطيب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي: المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق، أي مخالفة أحكام الشريعة وكذلك الجدال بالباطل.