ألبوم سهران.. ليصمت الجميع

وسط فوضى ما يسمى بأغانى التكاتك أو المهرجانات وضجيج الإعلام الذى يحاول أن يصنع منهم نجوما وما فعلته النقابة فى اعتمادهم رسميا فى عثرة لن ينساها تاريخ الفن، وأصوات تُلقى فى وجوهنا فى كل يوم مثل شاكوش وعمر كمال و حمو بيكا وغيرهم، خرج ألبوم عمرو دياب فى وقته تماما، الهضبه لا يرد إلا بالفن، وحده رد بفنه، وحده قوة ناعمة ما بعدها قوة، أدواته من دفء الصوت لاختيار الكلمة واللحن والتوزيع، أسلحة ألقاها فى وجه أعداء الفن وملوثيه، فصمت الجميع وليصمتوا إلى الأبد.





عمرو دياب ومن ورائه فريق عمله خاضوا التحدى، هو فى جملة واحدة بصوته يستطيع أن يسحق كل هؤلاء، استطاع خلال أقل من 24 ساعة كسر "ترند" أغاني المهرجانات، التي كانت الأكثر بحثًا وتداولًا عبر جميع المنصات الخاصة بالسوشيال ميديا وحول العالم واحتل اسم عمرو دياب الهاشتاج الأكثر استخدمًا من قبل المغردين والمواقع المختلفة، هو لم يتربع على عرش الغناء طوال أكثر من ثلاثين عاما بفعل الصدفة، عمرو دياب أكثر المجتهدين من أبناء جيله، وأكثرهم حرصا على فنه ومكانته.





تضمن ألبوم سهران 12 أغنية جديدة وهى "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك".





وكعادته جاء ألبومه ليناسب كل الأذواق ويخاطب كل المستويات وكل فئات المجتمع وكل المراحل العمرية ، فمثلا أغنية عم الطبيب هى أقرب للطابع الشعبى وتناسب بلحنها البسيط وكلماتها الطبقة الشعبية أظنه أراد بها تطهير آذان البسطاء من أغانى المهرجانات والاستماع لأغنيته المنتقاه بعناية.





وبالطبع كل أغانى الألبوم تحمل كل واحده منهم ذوقا مختلفا ولحنا وكلمات متميزة، هو حالة فنية متفردة ومن ألحان وكلمات أحمد زغل ول ، قدم الهضبة أغنية "روح" فى أول تعاون بينهما، وعادت بنا" روح" إلى زمن الفن الجميل.



