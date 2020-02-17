كيفية الوقاية من فيروس كورونا.. ندوة طبية لطلاب جامعة المنيا

نظمت جامعة المنيا، ندوة طبية وتثقيفية لطلابها للوقاية من "فيروس كورونا"، نظمها الصالون الثقافي بكلية الآداب بعنوان "طرق العدوى ووسائل الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي "فيروس كورونا"، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور رجب عبد المولى عميد كلية الآداب، وحاضرها الدكتور نزار رفعت الأستاذ بكلية الطب ومدير مستشفى الصدر والقلب الجامعى.





حضر الندوة الدكتور علاء حمزاوى رئيس قسم اللغة العربية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب قسم اللغة العربية وجميع أقسام كلية الآداب.





وقال الدكتور مصطفي عبد النبي أن الجامعة اتخذت سلسلة من التدابير لتثقيف الطلاب عن طرق العدوى ووسائل الوقاية لمنع تسرب الفيروس من خارج البلاد، والتعريف بتحذيرات المنظمات الصحية الدولية من خطورة الإصابة بالفيروس، وذلك فى إطار خططها التوعوية لطلابها لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمكافحة العدوى بفيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك بكافة منشآتها؛ انطلاقًا من حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها.





واوضح الدكتور نزار رفعت الأستاذ بكلية الطب ومدير مستشفى الصدر والقلب الجامعى أن الدولة تتبع حاليًا سياسة الفعل والوقاية بدلا من سياسة رد الفعل في مواجهة فيروس كورونا المنتشر في دول شرق أسيا، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقدمه وزارة الصحة والتعليم العالي في التعريف بالمرض وكيفية الوقاية منه، ومواجهته وتحديد انتشاره لحين اكتشاف علاج له.





وقام مدير مستشفى القلب والصدر في مستهل محاضرته باستعراض شرح مبسط للطلاب والحضور عن تكوين الجهاز التنفسي عند الإنسان، وماهية فيروس الكورونا وكيفية أصابته لجسم الإنسان، وغزوه لخلايا الجهاز التنفسي، وأعراض ذلك المرض، موضحًا أن ذلك الفيروس وأعراضه مشابهة للأنفلونزا الموسمية، وأن جسم الإنسان يملك المناعة ضده ومقاومته، ولكن يجب أن يتوخى الحذر واتخاذ الاحتياطات لتجنب العدوى وانتقاله من شخص إلى آخر، وذلك باتباع تعليمات وزارة الصحة في حالة ظهور أي من الأعراض المعلنة لحين التأكد من صحة المريض وعدم حمله للفيروس.





وأكد أن فيروس كورونا تم اكتشافه في أواخر عام 2019 في دولة الصين، ولكنه انتشر بشكل واسع، ليظهر ويتم أكتشافه وتسليط العالم أضوائه نحوه في الآونة الأخير، مؤكدًا أنه لا داعي للذعر منه، ويجب فقط اتباع إرشادات وزارة الصحة، وخاصة بأن معدل الوفيات لمصابيه لا يتعدى الـ2%، وأن أسبابه تنحصر في الانتقال المباشر من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء الكحة أو العطس، أو لمس الأسطح والأدوات الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين، أو المخالطة المباشرة للمصابين.



