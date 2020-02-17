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جابر طايع: الوزارة طالبت الأئمة بالابتعاد عن الشد والجذب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:04 م
الدكتور جابر طايع
الدكتور جابر طايع
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البهى عمرو

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف تضع خطوط عريضة للخطب، وأكد أنه يتم إنفاق 6 ملايين جنيه سنويًا على الفقراء ضمن شروط الواقفين، وتم جميع 150 مليون جنيه العام الماضي في إطار مشروع صكوك الأضاحي.

وأضافت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الوزارة طالبت الأئمة بالابتعاد عن الشد والجذب على مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على منظومة العمل في الأوقاف بصورة طبيعية.

وأشار  إلى أن موازنة الوزارة في 2013 كانت 90 مليون جنيه، ووصل إعمار المساجد هذا العام فقط لأكثر من 2 مليار جنيه، وهذا رقم قياسي مهول، يدل على الحوكمة التي قامت بها وزارة الأوقاف، من أجل الحفاظ على المال العام.


وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية متخصصة لمكافحة الأفكار المتطرفة.


ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن الخطيب يتم تجريبة ليكون ملم بكل الموضوعات  السياسية.

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