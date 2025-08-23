قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار بني سويف| فحص وعلاج أكثر من 1300 حالة.. تسريع التصالح وتسهيل الإجراءات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:
 

محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لأكثر من 1300 حالة في 7 تخصصات
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ بني سويف يناقش مستجدات ملف التصالح وتسهيل الإجراءات للمواطنين
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع اللواء حازم عزت السكرتير العام، مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الملفات العالقة والتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، استعرض السكرتير العام الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن، موجهاً بضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الوحدات المحلية للتأكد من التزام المراكز التكنولوجية بتطبيق الإجراءات المقررة بكل شفافية وسرعة، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للتسهيل على المواطنين.

محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية ويشدد على تكثيف الحملات التموينية
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع اللواء حازم عزت السكرتير العام، التقرير اليومي الذي تضمن أبرز الجهود الميدانية التي نفذتها الوحدات المحلية في مدن ومراكز المحافظة في عدد من الملفات الحيوية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهاته برفع مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط والالتزام على أرض الواقع.
 وأكد المحافظ، خلال مناقشة التقرير، على أهمية استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل مكثف في جميع المراكز، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المطروحة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

