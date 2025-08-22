محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لأكثر من 1300 حالة في 7 تخصصات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة،وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ، أشار فيه إلى تفقده لسير العمل في القافلة التي نفذتها إدارة القوافل بالمديرية على مدار يومي الأربعاء والخميس 20 و21 أغسطس الجاري،بقرية منشأة عمرو مركز الفشن،مكونة من8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال،الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، عظام) وضمن إجراءات وقائية مشددة،حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1314مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، كما تم إجراء 39حليل دم، و50 تحليل طفيليات، و6 حالات أشعة عادية، و40موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل حالة لعمل تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة، تحويل عدد 3 حالات للمستشفي لاستكمال العلاج.

وتضمنت القافلة ندوات للتثقيف الصحي حضرها 160 مواطنًا تناولت موضوعات عن الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 3737 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.