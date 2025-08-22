قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب حالة من التذبذب.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بالأسواق
الأمم المتحدة: نزوح 796 ألف فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي
كيلو الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الجمعة وأسباب خصم رصيد من العداد الكودي
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
محافظات

شكوى من انقطاع المياه عن بياض العرب ودير العذراء مريم ببني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

اشتكي عدد من المواطنين بقرية بياض العرب شرق النيل والتابعة لمركز بني سويف من الانقطاع المفاجئ لمياه الشرب .

كما اشتكي عدد من رواد دير العذراء مريم شرق النيل من انقطاع المياه بالمنطقة ، خاصة وأن الليلة هي الليلة الختامية أو الليلة الكبيرة ويتوافد عليها الآلآف من المريدين من الأقباط والمسلمين علي السواء.

ويعتبر المكان ضمن عدة أديرة قديمة كانت منتشرة بعد القرن الرابع على الضفة الشرقية من نهر النيل فى هذة المنطقة.

والدير يقع على البر الشرقي من النيل تجاه مدينة بني سويف وإلي الشمال من كوبري بني سويف الجديد مسافة نحو 2كم ، وغربي سكن ناحية بياض “النصارى "بمركز بني سويف ـ مسافة نحو خمسمائة متر .

عرف الدير منذ القرن الثامن عشر و حتى هذة الايام بأنة مركز لتجمع الأفراد و العائلات المسيحية من بنى سويف و البلاد المجاورة لقضاء أسبوعى صوم السيدة العذراء مريم من 7 الى 21 أغسطس كل عام للتمتع ببركة الدير و البرنامج الروحى الخاص فى هذة الفترة من قداسات يومية و دراسات فى الكتاب المقدس و الاجتماع المسائى اليومى بعد صلاة العشية و ندوة ركن الشاطىء و مدارس الاحد اليومية و يشرف نيافة الأسقف بنفسة على هذا البرنامج مع مجموعة من الأباء الكهنة وخدام الكنيسة و تلزم الكنيسة النزلاء بعدم أستعمال وسائل الترفية حيث أن المكان هو دير و كنيسة و هدف الاقامة بة روحى للتسبيح و الصلوات

وطالب الأهالي المسؤلين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بإعادة ضخ المياه إلى الدير .

بني سويف مياه بني سويف محافظة بني سويف

