محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية ويشدد على تكثيف الحملات التموينية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع اللواء حازم عزت السكرتير العام، التقرير اليومي الذي تضمن أبرز الجهود الميدانية التي نفذتها الوحدات المحلية في مدن ومراكز المحافظة في عدد من الملفات الحيوية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهاته برفع مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط والالتزام على أرض الواقع.



وأكد المحافظ، خلال مناقشة التقرير، على أهمية استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل مكثف في جميع المراكز، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المطروحة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.

كما وجه برفع كفاءة منظومة النظافة بشكل يومي في الشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف أعمال التجميل والتشجير للحفاظ على المظهر الحضاري، فضلًا عن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتكثيف العمل الميداني خلال عطلة نهاية الأسبوع، بهدف ضمان استدامة الخدمات وعدم تراكم أي مشكلات تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.

وتضمن التقرير أبرز الجهود الميدانية التي تم تنفيذها اليوم، والتي شملت حملات على الأسواق، أعمال نظافة شاملة، إزالة إشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وتحسين البنية التحتية في القرى والمدن:

ففي مركز ومدينة إهناسيا، نفذت الوحدة المحلية حملة موسعة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 220 كجم من الزبدة مجهولة المصدر، و130 كجم من السردين الفاسد، و60 كجم من شرائح البطاطس غير الصالحة، و5 كجم من الفلفل الأسود المغشوش، بجانب 14 زجاجة زيت تمويني تم تجميعها بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء. كما حررت الجهات المختصة المحاضر القانونية اللازمة وأرسلت العينات للتحليل في المعامل.

وفي سياق متصل، تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات، وصيانة بيارات المياه الجوفية، وإصلاح أعطال شبكات المياه والصرف الصحي، مع تعزيز الإنارة العامة في القرى التابعة للمركز.

وفي مركز ومدينة بني سويف، نفذت الوحدة المحلية خطة عمل شاملة تضمنت حملات نظافة لرفع المخلفات من شوارع رئيسية وفرعية مثل شارع البشري، حي الأزهري، حي الرمد، كورنيش النيل، وطريق السادات، بالإضافة إلى قص وتقليم الأشجار وزراعة شتلات جديدة في عدد من المناطق.

كما أزالت الوحدة 6 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى أبشنا ودموشيا وبني عفان، وأوقفت أعمال بناء مخالفة في بني هارون وشارع أحمد عرابي، مع التحفظ على المعدات المستخدمة.

بينما تابعت الوحدة المحلية لمركز سمسطا حملات إزالة التعديات والبناء المخالف في القرى التابعة، إلى جانب استمرار أعمال النظافة وصيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات جديدة.

وفي مركز الفشن، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، شملت شوارع الجيش وعماد الدين والإبراهيمية والطريق الدائري، وأسفرت عن رفع 241 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية الجمهود، فضلًا عن أعمال النظافة والتحسين الحضاري.

أما مركز الواسطى، فقد شهد تنفيذ خطة نظافة موسعة تضمنت رفع نحو 80 طنًا من القمامة من شوارع المدينة والقري التابعة، وصيانة كشافات الإنارة وتركيب وحدات إضاءة جديدة، إلى جانب إزالة حالتي تعدٍ على أراضي زراعية بقرية إطواب، وكسح مياه الصرف من الترنشات بمنازل المواطنين.

وفي مركز ببا، شملت الجهود تمهيد وتسوية الطرق والشوارع بقرية قمبش، وإصلاح أعطال بمحطة سحب المياه الجوفية في قرية الشريف، والاستجابة لشكاوى الأهالي بشأن تسرب المياه في بعض المنازل بقرية طنسا. كما نفذت الوحدة حملة على المخابز أسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة، شملت نقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وغيرها.