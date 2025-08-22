قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
سعر الدولار مساء اليوم 22-8-2025
تسريب أسطوانة غاز يحدث صوتا مدويا في مطار القاهرة
12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟
السمسمية والحناء.. موروث السويس بين المقاومة والفرح الشعبي في معرض الكتاب الثالث
بقيادة رويز .. اعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام
الليلة.. العاشرة في رحلة داخل دار الكتب للحديث عن الوثائق النادرة وخرائط العالم القديم
قصير النظر.. خطيب المسجد الحرام: الإنسان يحاول استكشاف ما وراء الحجب
محافظات

محافظ بني سويف يناقش مستجدات ملف التصالح وتسهيل الإجراءات للمواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع اللواء حازم عزت السكرتير العام، مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء الملفات العالقة والتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، استعرض السكرتير العام الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ونسب الإنجاز المحققة حتى الآن، موجهاً بضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب رؤساء الوحدات المحلية للتأكد من التزام المراكز التكنولوجية بتطبيق الإجراءات المقررة بكل شفافية وسرعة، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم للتسهيل على المواطنين.

 

كما شدد المحافظ على سرعة البت في الطلبات المستوفاة، وتقليل زمن الإجراءات، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي حددها القانون، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الاستقرار للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، دون تحميل المواطنين أية أعباء إضافية.

 

فيما أوضح السكرتير العام اللواء حازم عزت، خلال المناقشة، أنه تم تكليف الفرق الفنية بالمراكز التكنولوجية بزيادة ساعات العمل خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الإقبال المتزايد، مع فتح قنوات تواصل دائمة مع المواطنين للرد على استفساراتهم وتذليل العقبات.

 

وأشار المحافظ إلى أهمية المراجعة المستمرة لدور المراكز التكنولوجية في استقبال الطلبات وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، لافتاً إلى استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمراجعة مؤشرات الأداء أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال وجود أي قصور.

 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لدعم جهود الدولة في إنهاء ملف التصالح وفق القواعد التي أقرتها الحكومة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين. 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

