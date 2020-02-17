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جابر طايع: وقف 1500 إمام عن الخطابة بسبب الأفكار المتطرفة.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:52 م
جابر طايع
جابر طايع
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البهى عمرو

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الخطب الموحدة أو الاسترشادية وضعت من قبل العديد من العلماء فى مختلف المجالات، ولا يتم وضع الخطبة بنظام العشوائية.


وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة تضع عنوان واحد للموضوعات، وكل خطيب يشرح ويبحث عن معلومات  ويترك المجال أمام الإمام للإبداع الفني والعقلي.      


وأضافت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن الوزارة تختار الموضوع والإطار فقط، كل خطيب يكون له الإبداع.


وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تراعي المناسبات الدينية والقومية أو أي آفات في المجتمع مثل ظاهرة الختان.


ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن الوزارة قامت بوقف 1500 إمام عن الخطابة وقامت بتحويلهم إلى أعمال إدارية، لأن لديهم أفكار متطرفة.


وتابع:هؤلاء الأئمة، رغم حصولهم على شهادة أزهرية إلا أنهم لم يتربوا في كنف الأزهر، وحصولهم هؤلاء على الشهادة الأزهرية كان مجرد رخصة لاستعلاء المنبر.

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