مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك



شهد طريق العودة من شلالات نياجرا إلى مدينة نيويورك، وذلك على الطريق السريع "إنترستيت 90" قرب بلدة بيمبروك شمال ولاية نيويورك، على بعد نحو 40 كيلومترًا شرق مدينة بوفالو حادثاً مروعاً بعد انقلاب حافلة سياحية كانت تقل 54 راكبًا.

وبحسب التقارير الأمريكية ؛ فقد لقى 5 من الركاب مصرعهم على الأقل وأصيب أخرين .



ووفق الاصريحات الرسمية ؛ فقد خرجت الحافلة عن مسارها باتجاه الجزيرة الوسطية للطريق وانتهى بها المطاف في حفرة، ما أدى إلى تحطم النوافذ وتناثر الركاب وأمتعتهم على الطريق.

ومن جانبه ؛ صرح المتحدث باسم شرطة ولاية نيويورك، جيمس أوكالاهان قائلا : "حتى هذه اللحظة لدينا وفيات متعددة، وعدد من الإصابات والاحتجازات داخل الحافلة، وكان بين الركاب أطفال".

كما اشار إلى أن السائق نجا من الحادث وهو في وضع جيد ويجري التحقيق معه لمعرفة ملابسات فقدان السيطرة.

وبيّن أوكالاهان أن الحافلة تعرضت لأضرار جسيمة، مرجحًا أن معظم الركاب لم يكونوا يرتدون أحزمة الأمان، وهو ما تسبب في وقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.