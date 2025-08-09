قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سنجر: وقفة نيويورك عكس الحضور المصري الفاعل بشأن فلسطين

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أشرف سنجر، المتخصص في السياسات الدولية، إن مدينة نيويورك شهدت وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة، دعمًا للموقف الإنساني الذي تتبناه مصر تجاه قطاع غزة، في مشهد يعكس الحضور المصري الفاعل في الدفاع عن القضية الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الوقفة جاءت في المكان الأنسب، حيث تتجه أنظار العالم

وأشار سنجر، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» على «الحياة»، إلى أن رفع العلمين المصري والفلسطيني أمام المنظمة الدولية يرسل رسالة واضحة بأن مصر تقف إلى جانب حقوق الفلسطينيين، موضحًا أن ظهور عناصر من جماعة الإخوان في مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب يضعهم في موقع متقاطع مع إسرائيل، كما اعتبر أن هذا التصرف يكشف عن اصطفاف سياسي مريب.

وأضاف أن المواجهات الأخيرة في غزة كشفت بجلاء من يلتزم بالمبادئ ومن يغامر بمصير شعبه، مؤكدًا أن مصر طالما نبهت إلى ضرورة أن تكون أي مقاومة مدروسة وتراعي مصالح الفلسطينيين، كما انتقد قرار حركة حماس في السابع من أكتوبر الذي وصفه بأنه غير محسوب، وأدى إلى اندلاع حرب قاسية في المنطقة.

واختتم حديثه بالإشادة بالدور المصري في إدارة الأزمة، موضحًا أن القاهرة استطاعت احتواء تداعيات التصعيد عبر تشكيل فريق متخصص بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمكنت من وقف عمليات التهجير التي كانت تهدد سكان القطاع.

الدكتور أشرف سنجر المتخصص في السياسات الدولية وقفة تضامنية مدينة نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

ترشيحاتنا

حريق

القليوبية .. وفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

حملات ازاله

الدقهلية .. انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات

حملات بيطرية بالغربية

قافلة بيطرية في الغربية تعالج آلاف الحيوانات والطيور مجانا

بالصور

هذا ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة ؟

مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة
مخاطر رفع الذراع لأعلى لفترات طويلة

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة
وفاة عامل نظافة

بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد