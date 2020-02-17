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محافظات

غلق جزئي لمطلع كوبرى 15 مايو لمدة 5 ساعات.. غدا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:56 م
غلق جزئي لمطلع كوبري
غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات بالطرق والمحاور بنطاق المحافظة وتسهيل حركة المرور، ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المختصة بتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبرى 15 مايو، مما يضطرها لغلق الكوبرى جزئيًا فى الاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية إلى محافظة القاهرة.


وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الغلق سيستمر لمدة 5 ساعات فقط تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح غدِ الثلاثاء الموافق 18 فبراير وتنتهى فى الـ 5 فجر ذات اليوم ، دون تعطيل للحركة المرورية.


وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وأصحاب المركبات بإتباع إرشادات اللوحات المرورية وتعليمات لجان المرور والتى تم نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادي التكدسات .
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