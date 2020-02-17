بنسبة 91 % .. تطعيم 230 ألفا و38 طفلا ضد مرض شلل الأطفال في أسوان

نجح العاملون بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التابعين لمديرية الشئون الصحية بأسوان فى تطعيم 230 ألفا و38 طفلًا بنسبة 91 % من إجمالى المستهدف بالمحافظة، وهم 252 ألفا و363 طفلًا، من عمر يوم وحتى 5 سنوات.





ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان بأن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم خلال اليوم الأول والثانى من الحملة داخل مدينة ومركز أسوان بلغ 66 ألفًا و972 طفلًا من إجمالى 74 ألفًا و916 طفلًا، وفى مركز دراو تم تطعيم 21 ألفًا و35 طفلًا من إجمالى 21 ألفا و502 طفلًا، وفى مركز كوم أمبو تم تطعيم 61 ألفا و790 طفلًا من إجمالى 68 ألفا و707 طفلًا، وفى مركز نصر النوبة تم تطعيم 13 ألفًا و315 طفلًا من إجمالى 14 ألفا و770 طفلًا، وفى مركز إدفو تم تطعيم 66 ألفا و971 طفلًا من إجمالى 72 ألفا 468 طفلًا.





وفى نفس السياق أشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان إنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة، والتي تستهدف تطعيم 252 ألفا و363 طفل وطفلة على مستوى مدن ومراكز المحافظة حيث تتم من خلال الفرق الثابتة فى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والفرق المتحركة من منزل إلى منزل.





وأوضح إيهاب حنفى بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك فى ظل سياسة الدولة للقضاء على المرض وبالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجارى.





وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أنه بالتوازى مع ذلك جار تنفيذ أعمال تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة في الشوارع والميادين، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي.





وأضاف بأنه سبق إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الاستعداد الجيد من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة للمشاركين في الحملة للعمل على تعريف المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة.







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