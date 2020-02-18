ضعي هذا الماء على شعرك وشاهدى ماذا يحدث

يعاني العديد من الأخشاص من مشاكل فروة الرأس والشعر ،لذلك كشف موقع بولد سكاى الهند الشهير عن وضع هذا الماء على الشعر ،وملاحظة ماذا يحدث لفروة الرأس وللشعر





وأكد الموقع أن تدليك الشعر بمحلول الماء المالح على إزالة خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس كما يمتص الزيت الزائد والشحوم الموجودة في فروة رأسك. المتطلبات:





شطف الشعر بمحلول الملح :





• كوب من الماء

• 3 ملاعق كبيرة من الملح





طريقة الاستعمال:





• في وعاء ، قم بغلي كوب من الماء وإضافة 3 ملاعق كبيرة من الملح فيه.

• دع الملح يذوب في الماء ، ثم اترك الخليط يبرد.

• اغسل شعرك بمحلول المياه المالحة ثم دلكي فروة رأسك برفق لمدة 5-10 دقائق.

• الآن ، استخدم شامبو خفيف وغسل شعرك بالماء البارد.

• تطبيق بلسم كذلك.