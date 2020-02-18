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رياضة

أمين صندوق الترسانة يدعو لجلسة طارئة.. ومصدر: إقالة كريم شحاته ومحمد صلاح

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:28 ص
فريق الترسانه
فريق الترسانه
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عبد الله هشام

دعا صلاح عبدالفتاح أمين صندوق نادي الترسانة إلي جلسة طارئة لأعضاء مجلس إدارة نادي الترسانة بعد الخسارة الأخيرة أمام جمهورية شبين بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني .

وكتب صلاح عبدالفتاح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : دعوة مجلس إدارة الترسانة غدا لاجتماع طارئ  الساعة ٦م.

يأتي ذلك بعد اجتماع لجمع توقيعات مجلس الإدارة لعقد جلسة طارئة عقب انتهاء المباراة 

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الترسانة أن الاجتماع سيتم فيه إقالة كريم حسن شحاته مدير الكرة ومحمد صلاح المدير الفني للفريق الأول والبدء في طرح الأسماء المناسبة لتولي مهمة الشواكيش الفترة المقبلة .

جدير بالذكر أن فريق الترسانة يحتل المركز ال ١١ في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ١٤ نقطة.

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