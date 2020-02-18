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منوعات

8 دجاجات يوميًا.. قصة أقوى رجل في أفريقيا| فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:40 ص
أقوى رجل في أففريقيا
أقوى رجل في أففريقيا
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نهى حمدي
استطاع أن يضع اسم بلاده للمرة الأولى في قائمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بفضل نظامه الرياضي والغذائي وقوته البدنية الهائلة، انه "احمد الحسن سانو" أقوى رجل في أفريقيا.

ليست أفريقيا فحسب بل أحد أقوى الرجال في العالم أيضًا، فقد هيأت القدر الجسمانية والبدنية لـ "احمد الحسن" والمشهور بـ "إيرون بيبي" للحصول على هذا اللقب حيث يبلغ طوله 190 سم ووزنه 183 كيلوجرام، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية. 

وأوضح احمد الحسن سانو والمشهور بـ "إيرون بيبي" البالغ من العمر 27 عامًا،  أنه من الأشخاص الشغوفين بالرياضة منذ أن كان طفلًا، وكان يمارس مختلف الرياضات، إلى أن انتهى به الأمر في رفع الأثقال.

فيما أشار احمد الحسن  سانو إلى نظامه الغذائي، حيث يتغذى يوميًا على 8 دجاجات، وذلك كي يتمكن من الحفاظ على قوته.

وقد تمكن من الدخول إلى عالم جينيس  بعد ررفعه 60 كيلوجرام لـ 69 مرة خلال دقيقة، وبهذا يعتبر "سانو" هو المواطن الاول في بوركينا فاسو الذي ينضم إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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