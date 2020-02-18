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فن

المخرج حسام علي ينتهي من مونتاج "شديد الخطورة".. ويستأنف تصوير "القاهرة - كابول"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:43 ص
المخرج حسام علي
المخرج حسام علي
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أ ش أ
انتهى المخرج حسام علي من عمليات مونتاج مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، ليستأنف تصوير مشاهد مسلسله الجديد "القاهرة - كابول".

وقال علي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه انتهى من جميع عمليات مونتاج "شديد الخطورة" ليصبح العمل جاهزا للعرض في أي وقت، وهو المسلسل الدرامي الأول في مصر الذي ينتمي لنوعية مسلسلات السبع حلقات. 

"شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير .

وأضاف "علي" أنه استأنف أمس الإثنين، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "القاهرة - كابول"،  بطولة الفنان طارق لطفي داخل الديكور الرئيسي باستوديو الأهرام، والمقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وتابع أنه من المقرر أن يكثف ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة، خاصة أن التصوير سيتم في عدة مناطق، مشيرا إلى أن طارق لطفي يجسد شخصية "إرهابي"، حيث يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر في الفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.
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