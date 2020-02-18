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فن

في ذكرى ميلاد محمود ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:33 ص
محمود ذو الفقار
محمود ذو الفقار
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سعيد فراج
في مثل هذا اليوم عام 1914، ولد الممثل والمخرج والمنتج، محمود ذو الفقار، والذي نشأ في أسرة يسير فيها الفن مجرى الدم؛ فهو شقيق الفنان صلاح ذو الفقار والمخرج عز الدين ذو الفقار وزوج الفنانة مريم فخر الدين،وهو أقل ما يقال عنه، إنه متعدد المواهب.

وتخرج محمود ذو الفقار،في التوجيهية عام 1930، ودرس في كلية فنون تطبيقية قسم التصميمات الزخرفية، وحصل على دبلوم عمارة عام 1935.

عمل محمود ذو الفقار، مهندسًا بوزارة الأشغال في قسم التصميمات، ثم انتقل للعمل بوزارة الأوقاف، التي وضعته على بداية الطريق الفني بدون أن يخطط لذلك، حيث التقى هناك المخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم «بياعة التفاح» 1937، أمام الفنانة عزيزة أمير.

على مدى مشواره الفني، استطاع محمود ذو الفقار، أن يخرج وينتج أكثر من 100 عمل سينمائي.

تزوج محمود ذو الفقار، مرتين، حيث كانت أولى زيجاته من الفنانة عزيزة أمير، التي اشترك معها في شركة إنتاج، وكانت من أولى شركات الإنتاج المهمة، واستمر زواجهما إلى أن رحلت عام 1952، الزيجة الثانية، كانت من الفنانة مريم فخر الدين، الذي أعجب بها من خلال عمله معها في أحد الأفلام، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، حيث انفصلا بعد زواج دام لمدة 8 سنوات.

رفعت الفنانة برلنتي عبدالحميد، على، محمود ذو الفقار، دعوى قضائية، تطالبه فيها بدفع 10 آلاف جنيه، كقيمة تعويضية، وذلك بعد أن فوجئت بكتابة اسمها بأحرف صغيرة مع ممثلي الأدوار الثانوية، بينما برز اسم زوجته مريم فخرالدين كبطلة منفردة في فيلم "هارب من الحب".
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