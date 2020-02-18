افتتاح الرئيس لمصنع 300 حربي والشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مصنع "300 حربي" للذخائر، كما تناولت عددا من أخبار الشأن المحلي.





ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان " الرئيس يفتتح - مصنع 300 - للذخائر ويتفقد أول لودر مصري"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح أمس مصنع "300 الحربي" بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف على مساحة 371 فدانا.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس تفقد عددا من خطوط الإنتاج وتحدث مع المهندسين المشرفين على هذه الصناعة، كما افتتح عددا أخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفرانس بالمصانع الحربية 144 ببنها و270 في قها و999 بحلوان، وتتضمن مشروع الألواح الشمسية بشركه بنها للصناعات الإلكترونية ومشروع البطاريات بشركه قها للصناعات الكيماوية و مصنع الجلفنة على الساخن لشركه حلوان للآلات والمعدات.





وأشارت إلى أن الرئيس السيسي تفقد مركبة القتال المدرعة المصرية سينا (200) من إنتاج مصنع 200 الحربي واللودر"900long life LD " إنتاج شركة "IMUT" بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي ويعد أول لودر صناعة مصرية.





حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار و الفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء.





وتحت عنوان "زايد: لا إصابات بين العائدين من ووهان ولا داعي للقلق من مخالطتهم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الصحة أعلنت انتهاء فترة الحجر الصحي ل369 مصريا عائدين من الصين بعد قضائهم 14 يوما في منطقه العزل الصحي بمطروح وتأكد خلوهم من أي إصابات من فيروس كورونا.





وأوضحت الصحيفة أن العائدين من ووهان الصينية غادروا منطقة العزل أمس عائدين إلى أسرهم في محافظات مصر من خلال استقلال أوتوبيسات تقلهم إلى محافظتي الإسكندرية والقاهرة وبعدها يتوجه كل منهم لمقر إقامته.





ونقلت الصحيفة عن وزيرة الصحة د. هاله زايد تأكيدها الانتهاء من فحص جميع المتواجدين في منطقة العزل والتأكد من عدم إصابتهم أو حملهم لفيروس كورونا، موضحة أن فترة الحجر الصحي انتهت مساء السبت الماضي وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم وجميعهم غير مصابين، مؤكدة أن مصر لا تنسى أبناءها في الداخل والخارج.





وتحت عنوان "تدريب عابر للقوات البحرية المصرية والفرنسية بالبحر المتوسط"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا بحريا عابرا بمنطقة تدريب اللنشات والصائدات بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، بمشاركة صائدة الألغام المصرية "البرلس" وصائدة الألغام الفرنسية CAPRICORNE "، وذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.





وأضافت الصحيفة أن التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة ومنها التدريب على إزالة الألغام بالبحر والتدريب على تحييد الألغاء باشتراك عناصر من مقاتلي القوات الخاصة البحرية والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية والعناصر المشاركة على تنفيذ المهام بكل دقة.





وأوضحت أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية بما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.





وعودة إلى الصفحة الأولى لصحيفة "الأهرام"، التي ذكرت تحت عنوان "الرقابة الإدارية تضبط عصابة لتزوير رخص المصانع"، أن هيئه الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على عصابة من 6 أشخاص بينهم مدير فرع و2 مراجعين بهيئة التنمية الصناعية احترفوا تزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية منها ما هو بهدف استخراج رخص التشغيل والسجلات الصناعية لعدد من المصانع وذلك مقابل حصولهم على رشاو.





وأوضحت الصحيفة أنه تم ضبط المتهمين والوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائمهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات جرائمهم وعدد من المستندات المصطنعة وبطاقات تحقيق شخصية منسوب صدورها لجهات سيادية.. مشيرة إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهمين وتقوم الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الجهات الرسمية لإلغاء كل التراخيص الصادرة بموجب من المحررات المزورة.





وفي تناولها للشان المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع منظومة المخلفات الصلبة وسلاسل القيمة العالمية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أهميه أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة .. مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة وكذا التمويل وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ في ملف النظافة.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسته اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيره البيئة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى مسئولي عدد من الجهات المعنية.





وأضافت صحيفة "الجمهورية" أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد قدمت، خلال الاجتماع، عرضا حول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة القاهرة، وكذا عقود المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات ، فضلا عن متابعته لآخر المستجدات المتعلقة بدراسة المعايير الخاصة بالمدافن الصحية والتي تقوم بها لجنة مشكلة من وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومجموعة من مسئولي الجهات المعنية.





وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "أعلى ارتفاع للجنيه أمام الدولار منذ 3 سنوات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن أسعار صرف الدولار واصلت تراجعها أمام الجنيه المصري أمس حيث سجل الجنيه أعلى مستوى في الارتفاع له منذ ثلاث سنوات.





وأوضحت الصحيفة أن الأسعار تراجعت في البنك الأهلي ومصر بمقدار قرشا واحدا ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع وفي العربي الأفريقي الدولي والتجاري الدولي تراجع بمقدار قرش واحد ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع و15.58 جنيه للشراء 15.68 جنيه للبيع على التوالي .. وفي قناه السويس تراجع قرشين ليسجل 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع .. بينما في الأهلي اليوناني تراجع أربعة قروش ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.