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مرأة

لذيذة وسريعة.. طريقة عمل ملوخية ناشفة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يختلف الكثير علي طعم الملوخية المجففة او الناشفة ولكن هناك من يعشقها ونقدم لكي طريقة عمل الملوخية الناشفة
المقادير
كوب ملوخيه ناشفة منخوله
كوبان من مرقه فراخ او لحمه
رأس ثوم صغيرة مقشرة و مفرومه
ملح وكمون 
كزبره ناشفه 
ربع ملعقه صغيره من البهارات
نصف ملعقة من السكر
كوب من صلصة الطماطم

طريقة التحضير
حمري الثوم فى السمنة إلى أن يصفر لونها
أضيفي كوب الطماطم
أضيفي كل من الملح و الكمون و الكزبره الناشفه و كمية السكر المذكورة 
اتركي الطماطم حتى تتسبك
أضيفي المرقة
اتركيها إلى أن تغلى جيدا ثم ارفعيها من على النار
قومي بإضافة الملوخيه بالتدريج و قلبيها إلى أن تصل للقوام المطلوب
قلبيها جيدًا إلى أن تصبح جاهزة للأكل

الملوخية بالأرانب=
المكونات
ربطتان كبيرتان من الملوخية
رأس ثوم عدد 2
ملعقتان من الكزبرة الجافة المطحونة
ملعقتان من السمن
ملح
كوب من مرقة الأرانب
قطع من الأرانب حسب عدد أفراد الأسرة

طريقة التحضير 
قومي بدعك الأرنب بالملح والدقيق وو من ثم اتركيه لمدة ساعة و اغسليه جيدًا
قطعي الأرانب إلى عدد الأجزاء المطلوبة
اسلقي الأرانب دون وضع التوابل
حضري الملوخية
اقطفي الملوخية من الأعواد
اغسلي الملوخية جيدًا ثم اتركيها حتى تتصفى من الماء
افردي الملوخية على قطعة من القماش حتى تجف تمامًا و يمكنك استخدام آلات التجفيف المتوفرة في الأسواق
اخرطي الملوخية إلى أن تصبح ناعمة 
قلبي الملوخية بملعقة أو سكينة و من ثم ضعيها في طبق الطهي
حضري الثوم و الكزبرة و افرميهم و أضيفي إليهم الملح و اتركيهم لحين الاستعمال
اغلي مرقة الأرانب و قلبيها بسرعة
قلبي الملوخية و ذلك لضبط قوامها
اتريكيها تغلي غلوتين
ملحي الملوخية حسب الرغبة
حمري خليط الثوم و الكزبرة في مقلاة فيها سمنة و بعد أن تحمر أضيفيها إلى الملوخية
غطي وعاء الطبخ لمدة دقيقة فقط ثم ارفعي الغطاء و قلبي الملوخية 
أضيفي ملعقتين من السمنة إلى مقلاة و أضيفي القليل من الهال و المستكة لتحمير الأرانب
لكن راعي أن لا تتركي الأرانب كثيرًا على النار و ذلك لأنها بدون جلد
أضيفي البهارات إلى الأرانب حتى تصبح جاهزة 
حضري كمية مناسبة من الأرز المصري
بعد ذلك يصبح الطبق جاهزًا للأكل
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