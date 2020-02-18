AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يتحدى موراتا.. تشكيل أتلتيكو وليفربول المتوقع في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:19 ص
محمد صلاح - موراتا
محمد صلاح - موراتا
Advertisements
إسراء أشرف
يخوض فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في ذهاب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد وليفربول، والذي شهد تواجد الثنائي موراتا وكوريا في هجوم الأتلتي، بينما ظهر مثلث الرعب محمد صلاح، وفيرمينو، وماني في خط هجوم الريدز.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: ساؤول - خيمينيز - فيليبي - أرياس

خط الوسط: فيتولو - توماس - كوكي - يورنتي

خط الهجوم: موراتا - كورييا.

فيما جاء تشكيل ليفربول كالتالي..

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد

خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - فابينيو 

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح.
محمد صلاح يتحدى موراتا.. تشكيل أتلتيكو وليفربول المتوقع في دوري أبطال أوروبا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيليكس وموراتا يقودان أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس بـ الدوري الإسباني

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

موراتا وفيليكس يقودان أتليتكو مدريد أمام ليجانيس بـ الدوري الإسباني

بنزيما يتحدى موراتا.. تشكيل ريال وأتلتيكو المتوقع في ديربي مدريد بالليجا

سيميوني يعلن تشكيل أتلتيكو لمواجهة ريال مدريد بـ الدوري الإسباني

ليفربول يتحدى أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من يوتيوب.. ومنى فاروق نادمة: مفيش قدامي غير الموت.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1868.. وصالح جمعة يقترب من الزمالك

فنان يتغزل في ليلى علوي: أنت أحلى من رأت عيني

نجوم الرياضة يتوجهون إلى الإمارات مع بعثة الزمالك.. صور

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

وزيرة الهجرة تزور مستشفى الناس ويرافقها وفد من الأطباء المصريين بالخارج

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور