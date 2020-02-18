محمد صلاح يتحدى موراتا.. تشكيل أتلتيكو وليفربول المتوقع في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في ذهاب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتستعرض صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد وليفربول، والذي شهد تواجد الثنائي موراتا وكوريا في هجوم الأتلتي، بينما ظهر مثلث الرعب محمد صلاح، وفيرمينو، وماني في خط هجوم الريدز.





وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع كالتالي..





حراسة المرمى: أوبلاك





خط الدفاع: ساؤول - خيمينيز - فيليبي - أرياس





خط الوسط: فيتولو - توماس - كوكي - يورنتي





خط الهجوم: موراتا - كورييا.





فيما جاء تشكيل ليفربول كالتالي..





حراسة المرمى: أليسون





خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد





خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - فابينيو





خط الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح.