رئيس بيلاروسيا يبدأ زيارة رسمية لمصر غدا

أعلنت رئاسة بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيبدأ زيارة رسمية إلى مصر غدا الأربعاء وتستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للرئاسة البلاروسية - نقلته وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية - أن مباحثات الرئيسين ستضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في صيف العام الماضي.

كما سيبحث الرئيسان قضايا التفاعل في المنصات الدولية وضمان الأمن في المنطقة وفي العالم، ومن المخطط أن يوقعا حزمة اتفاقات ثنائية بعد إجراء المحادثات.