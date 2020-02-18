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أخبار البلد

رئيس بيلاروسيا يبدأ زيارة رسمية لمصر غدا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:55 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت رئاسة بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيبدأ زيارة رسمية إلى مصر غدا الأربعاء وتستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر بيان للمكتب الصحفي للرئاسة البلاروسية - نقلته وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية - أن مباحثات الرئيسين ستضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في صيف العام الماضي.
كما سيبحث الرئيسان قضايا التفاعل في المنصات الدولية وضمان الأمن في المنطقة وفي العالم، ومن المخطط أن يوقعا حزمة اتفاقات ثنائية بعد إجراء المحادثات.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة إلى بيلاروسيا في 17 يونيو الماضي، أجرى خلالها محادثات على أعلى مستوى، حيث تم توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين لعام 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.
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