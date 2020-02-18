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تعليم

تكريم جامعة الأزهر في الملتقى الدولي للتعليم العالي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:16 م
تكريم جامعة الأزهر
تكريم جامعة الأزهر
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قســــم التعليم
كرم  الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب edugate2020 -جامعة الأزهر لتحقيقها إنجازا  في تصنيف الجامعات العالمي Qs لعام ٢٠٢٠م حيث تسلم الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث شهادة التكريم  خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى ( القيادة الذكية للجامعات الذكية) بحضور المدير الإقليمي لتصنيف Qs لدول آسيا وشمال أفريقيا. 

وأعرب سلمان - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - عن خالص تقديره لإدارة الملتقى وكذا لجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ولشباب الأساتذة الذين بذلوا معه جهودا كبيرة في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتهم د. أحمد الشافعي مدير مكتب التصنيف بجامعة الأزهر.

يشار إلى أن الملتقى يعقد برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية-   اعتبارا من اليوم  ١٨ حتى ٢٠ فبراير بأحد الفنادق المصرية.
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