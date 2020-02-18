مصر وأوغندا.. تاريخ طويل من التعاون في مجال إدارة الموارد المائية

قال المهندس عصام جاد الكريم، مفتش الري المصري بأوغندا، إن عام 1954 يعد تاريخ إنشاء خزان أوين، لافتا إلى أنه تم التعاون على اتفاقية مشتركة بين الحكومتين المصرية والأوغندية في هذا الشأن.





وأضاف المهندس عصام جاد الكريم، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن هناك تاريخا طويلا من التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية بين مصر وأوغندا.





وأشار مفتش الري المصري بأوغندا، إلى أن الغرض من إنشاء سد خزان أوين هو تحمل مصر تكلفة بناء الخزان، بالإضافة إلى استفادة مصر والسودان من المياه من خلال بحيرة فيكتوريا أوغندا والكهرباء العائدة منه.





وأوضح مفتش الري المصري بأوغندا أن مصر شاركت فى هذا المشروع مع عمل تعويضات للمتضررين، مشيرا إلى أن مصر لها مكتب للري وخمس استراحات بأوغندا.





وأكد مفتش الري المصري بأوغندا أن البعثة فى أوغندا جيدة وفعاله منذ أكثر من 70 سنة، لافتا إلى أن الاتفاقية تشدد على أن لا يكون هناك ضرر يعود على مصر نتيجة إنشاء الخزان.





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