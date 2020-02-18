في أول اجتماع بعد الفوز بالانتخابات .. استقبال حافل من أهالي الجيزة لـ أبو العينين

أهالي الجيزة يهدون أبو العينين تورتة عليها صورته بمناسبة فوزه بالانتخابات

المهندس زكي عباس:

فوز أبو العينين طبيعي كأحد قيادات حزب مستقبل وطن

الشيخ مصطفى عزت:

فوز أبو العينين يرجع لأخلاقه ودوره الوطني والاجتماعي

القس بشير أنور:

أهالي الجيزة أدلوا بأصواتهم لـ أبو العينين عن قناعة وحب

أبو العينين يتسلم درع اتحاد المعلمين العرب









بحصوله على ٣٦٢١٣ صوتا، إلى جانب إهدائه "تورتة" مرسوم عليها صورته. استقبل أهالي الجيزة، رجل الصناعة محمد أبو العينين ، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، استقبالا حافلا بالأعلام والهتافات، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة،





جاء ذلك على هامش احتفال أهالي الجيزة بفوز رجل الصناعة محمد أبو العينين ، في الانتخابات التكميلية، بمشاركة تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وزكي عباس، مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة، والشيخ مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، ونقيب محامي الجيزة، محمد فخراني، القس الدكتور بشير أنور، راعي الأقباط الإنجليين، وعدد كبير من أهالي وعائلات الجيزة، وأعضاء حزب مستقبل وطن.





ورحب أهالي الجيزة بـ محمد أبو العينين ، وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم العارمة بتمثيله لهم في مجلس النواب، مؤكدين ثقتهم في استكماله الإنجازات التي حققها في الدائرة.





من جانبه، عبر محمد أبو العينين عن امتنانه وشكره لأهالي الجيزة، على ثقتهم الكبيرة في انتخابه عضوا بالبرلمان عن دائرة الجيزة.





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وقدم تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التهنئة لرجل الأعمال محمد أبو العينين على فوزه في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة.





وأكد رئيس حي جنوب الجيزة أنه تلقي اتصال من أبو العينين يؤكد فيه على ضرورة حل مشاكل حي جنوب الجيزة، لافتا إلى أن " أبو العينين قال له خلال اتصاله به اليوم: "إننا نريد حي جنوب الجيزة أفضل حي على مستوي المحافظة وحل جميع مشاكل أهالي حي جنوب الجيزة وندعم جميع المناطق، مؤكدا على ضرورة خدمة أهالي الحي".





بدوره، وجه المهندس ذكي عباس، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة، التهنئة لرجل الصناعة محمد أبو العينين ، على فوزه الساحق في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، الأمر الذي رآه طبيعيا، باعتباره أحد قيادات مستقبل وطن.





وأكد أن فوز أبو العينين الساحق في الانتخابات، يعود لسير مستقبل وطن على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو العمل على أرض الواقع، والتواجد في الشارع، وهي خطة مستقبل وطن.





بدوره، أكد الشيخ مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن فوز رجل الصناعة محمد أبو العينين يرجع للأخلاق التي اتسم بها الرجل، ودوره الوطني والاجتماعي الكبير على مستوى الجيزة وجميع المحافظات، وهو سبب رئيسي في نهضة أي أمة وعزتها، وكان دافعا أيضا في عدم التلفظ بأي شئ مسئ تجاه أي مرشح آخر.





وتابع عزت، إن أبو العينين نموذج يحتذى به في العمل الخيري، واختياره عضوا في البرلمان عن دائرة الجيزة لم يأت من فراغ، فهو يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى الجمهورية بشكل غير طبيعي، وكل الذين انتخبوه، كانوا عن قناعة تامة ومن القلب، مؤكدا أن هناك إتصالات كثيرة جاءت من محافظات عدة، تطلب مساندة أبو العينين ودعمه في الانتخابات التكميلية التي فاز بها رجل الصناعة عن دائرة الجيزة.





وأكد أن رجل الصناعة محمد أبو العينين ليس نائبا عن دائرة الجيزة فقط، بل هو نائبا عن الجمهورية كلها، منوها بدور حزب مستقبل وطن الاجتماعي، والذي يتمتع بفكر جيد لبناء مستقبل أفضل لمصر وأولادها، والذي يدفع الجميع لدعم لحزب.





كما أهدى أحمد يوسف، رئيس مجلس القبائل العربية جنوب، درع اتحاد المعلمين العرب لـ أبو العينين ، بمناسبة فوزه في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، موجها التهنئة له، ودعم القبائل العربية له في العمل لصالح الجيزة، وتقدمها.





في السياق ذاته، قال القس بشير أنور راعي الأقباط الإنجيليين في الجيزة إن أبناء الجيزة أدلوا بأصواتهم لرجل الصناعة محمد أبو العينين عن قناعة وحب وتقدير لهذا الرجل راعي الكرم والأخلاق والقيم، الذي له في القلب مكانة لا يستطيع اللسان وصفها، فنحن هنا عائلة الجيزة جئنا بقلوبنا لهذا الرجل الذي لمسنا فيه روح المصري الذي يفكر في مستقبل مصر وأبناءها وهذا ما يهدف إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تكلم عن الجسد الواحد ومصر القلب الواحد وهذا هو السر في حماية هذا البلد.





وأشار القس بشير إلى أنه يتوجه بخالص التهاني بالفوز المبهر لرجل الصناعة أبو العينين الذي يعد رمزا لرجال مصر الأوفياء، شاكرا كل من أدلى بصوته وساهم في فوز هذا الرجل رمز الشهامة والكرم.



