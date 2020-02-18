منحة يابانية للارتقاء بالبيئة التعليمية بمرحلة رياض الأطفال بمدرستين في إمبابة

وقع أمس الاثنين نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، والدكتور أحمد شوقي، أمين صندوق جمعية تكاتف للتنمية، عقد منحة، في إطار برنامج المنح اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي.





وبحسب بيان، الثلاثاء، بلغت قيمة المنحة المقدمة89,933 دولارًا أمريكيًا، وقدمت الحكومة اليابانية هذه المنحة لجمعية تكاتف للتنمية بهدف تحسين البيئة التعليمية بمرحلة رياض الأطفال في مدرستين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ومن خلال هذا المشروع سيجري إنشاء ثلاثة فصول جديدة لمرحلة رياض الأطفال وتطوير منشاّت المدرسة.





وقال بيان للسفارة اليابانية إن سفارة اليابان مع جمعية تكاتف للتنمية بدأت في عامي ۲۰۱٦ و ۲۰۱۸ خطوات تعزيز البيئة التعليمية للمدارس الابتدائية في كلًا من بني سويف والجيزة على التوالي، والذى أثر بشكل إيجابي كبير على الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور.





وأكد البيان أن هذه المرة، يركز المشروع على التعليم بمرحلة رياض الأطفال والبيئة الصحية. لذا سيتم استخدام المنحة لإنشاء قسم كامل جديد لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة مدينة العمال ولإصلاح وتحديث دورات المياه المخصصة لمرحلة رياض الأطفال وكذلك لإنشاء فصل إضافي بمدرسة عمر مكرم.





وخلال حفل توقيع عقد المنحة أعرب الدكتور شوقي عن تقديره للتعاون للمرة الثالثة مع حكومة اليابان. على صعيد أخرأكد السفير نوكي على أهمية دور المجتمع المدني في مجال تطوير التعليم. كما ذكر السفير أهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وأشار إلي أن الأطفال يطورون قدراتهم على الإبداع والانضباط والتفاعل مع الآخرين من خلال التعليم بمرحلة رياض الأطفال. واتفق كلاهما علي أن هذا الدعم لمجال التعليم الأساسي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية التى تخلق مستقبل الأمة.





وقُدمت هذه المنحة فى إطار مساعدات الحكومة اليابانية لمشروعات أمن الإنسان على المستوى الأساسي والتى يقدم من خلالها الدعم المالي المباشر للمنظمات الغير هادفة للربح بما فى ذلك المنظمات الغير حكومية في مجالات مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهني. وتم إطلاق هذا البرنامج للمنح فى مصر عام ۱۹۹٤، وحتى يومنا هذا، وقامت اليابان بتنفيذ ۱٦٧ مشروعًا فى مصر من خلال هذا البرنامج بتكلفة تعادل حوالي 9 مليون دولار أمريكي.